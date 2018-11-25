البيان: تشكيل الحكومة مجمد فلا تواصل بين الرئيس عون وبري والحريري

لفت أحد المشاركين الأساسيّين في مطبخ التأليف لصحيفة "البيان" الاماراتية إلى أنه "يتجمّد تشكيل ​الحكومة​، فلا تواصل جدياً بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ الثلاثة حيال هذا الأمر، وإن وجِد هذا التواصل فهو محدود إلى أضيق الحدود، والإرباك يشمل الجميع، بمن فيهم الرؤساء".

وكشفت أن "كل ما قيل عن وساطات وجهود خارجية، للدفع بالوضع الحكومي اللبناني نحو تأليف الحكومة، ليس صحيحاً على الإطلاق، ولم يطرح أحد على أي مسؤول لبناني أي مبادرة أو حتى نية للتدخل ولو من بعيد في الاستحقاق الحكومي للتعجيل بالحكومة".