ظريف: ندعم محادثات السلام في افغانستان

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف "موقف طهران الداعم لمحادثات السلام في افغانستان"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام محادثات السلام في افغانستان بتوجيه من حكومة هذا البلد ومشاركتها".
ولفت إلى أن "طهران ستبذل قصارى جهودها لمساعدة الحكومة الافغانية في هذا المجال".
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