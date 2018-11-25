ظريف: ندعم محادثات السلام في افغانستان

أكد وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ "موقف ​طهران​ الداعم لمحادثات السلام في ​افغانستان​"، مشيراً إلى أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية دعمت على الدوام محادثات السلام في افغانستان بتوجيه من حكومة هذا البلد ومشاركتها".

ولفت إلى أن "طهران ستبذل قصارى جهودها لمساعدة ​الحكومة​ الافغانية في هذا المجال".