ترامب يعلن عن اتفاق مع المكسيك يبقى بموجبه طالبو اللجوء في أراضيها

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ طالبي اللجوء سيبقون في المكسيك في الوقت الذي يتمّ فيه تقييم طلباتهم في الولايات المتحدة، مؤكّدًا بذلك اتفاقًا حول هذه المسألة كان الجانب المكسيكي قد أعلن عنه في وقت سابق.
وأوضح ترامب في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "المهاجرين على الحدود الجنوبيّة لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتّحدة في انتظار أن تتمّ الموافقة على طلباتهم بشكل فردي من قبل القضاء".
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