ترامب يعلن عن اتفاق مع المكسيك يبقى بموجبه طالبو اللجوء في أراضيها

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّ طالبي اللجوء سيبقون في ​المكسيك​ في الوقت الذي يتمّ فيه تقييم طلباتهم في ​الولايات المتحدة​، مؤكّدًا بذلك اتفاقًا حول هذه المسألة كان الجانب المكسيكي قد أعلن عنه في وقت سابق.

وأوضح ترامب في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "​المهاجرين​ على الحدود الجنوبيّة لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتّحدة في انتظار أن تتمّ الموافقة على طلباتهم بشكل فردي من قبل ​القضاء​".