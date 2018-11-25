قليل من الايمان وكثير من الاعمال

يرتبط الايمان بالاعمال بشكل وثيق، فلا قيمة للايمان اذا لم يترافق مع اعمال تجسده، و لا قيمة للاعمال ما لم تكن نابعة من ايمان صادق بالله وبتعاليمه ووصاياه.

هل يمكن ان نتخيل بقاءنا دون تفاعل مع ​الانسان​ كونه ابن الله، وان نكتفي بايماننا؟ وهل يمكن ان نتخيل مساعدتنا لانسان دون ايماننا ان ما نفعله هو تنفيذ لمشيئة الله الذي قال عنه انه اخ لنا في ​المسيح​؟

ذرة ايمان تنقل الجبال ولكن استحقاق الملكوت وان نكون ورثة المسيح، يحتاج الى اعمال...