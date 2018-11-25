قليل من الايمان وكثير من الاعمال

يرتبط الايمان بالاعمال بشكل وثيق، فلا قيمة للايمان اذا لم يترافق مع اعمال تجسده، و لا قيمة للاعمال ما لم تكن نابعة من ايمان صادق بالله وبتعاليمه ووصاياه.
هل يمكن ان نتخيل بقاءنا دون تفاعل مع الانسان كونه ابن الله، وان نكتفي بايماننا؟ وهل يمكن ان نتخيل مساعدتنا لانسان دون ايماننا ان ما نفعله هو تنفيذ لمشيئة الله الذي قال عنه انه اخ لنا في المسيح؟
ذرة ايمان تنقل الجبال ولكن استحقاق الملكوت وان نكون ورثة المسيح، يحتاج الى اعمال...
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