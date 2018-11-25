والدة طالبة "تمريض الإسكندرية" المنتحرة: ابنتي تعرضت للتنمر.. وسأقاضي مشرفات المعهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قالت أمينة عبد العزيز، والدة الفتاة إيمان صالح، الطالبة المنتحرة، إن ابنتها تعرضت للتنمر خلال دراستها بمعهد جمال عبد الناصر الفني الصحي بالإسكندرية وعانت كثيرًا من تصرفات مشرفات المعهد.

وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC"، أمس السبت، أن هناك 3 مشرفات في المعهد الصحي التى كانت تدرس به نجلتها قاموا بتعنيفها أكثر من مرة، متابعة: "وجهوا لها كلمات قاسية سخروا من لون بشرتها وملامح وجهها وهيئتها ومظهرها العام".

وقالت إنها "أبلغت مديرة المعهد بشكوى ابنتي، وأبلغتني أن المشرفات بيضحكوا معاها، وقولت للمشرفات اعتبروها بنتكم، ومحدش يكلمها بالطريقة دي تاني، لكنهم استمروا في تعنيفها"، مؤكدة أنها ستوكل محامي لرفع قضية على هؤلاء المشرفات وعلى المعهد في واقعة انتحار نجلتها.

وألقت الطالبة إيمان صالح نفسها من الدور الرابع، من مبنى المعهد الصحي بالإسكندرية؛ نتيجة تعرضها للاضطهاد المستمر، والاستهزاء بشكل دائم من المدرسين والمشرفات.