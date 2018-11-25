شكرا لقرائتكم خبر عن باحث: قواعد الإخوان ينتظرون الفرصة السانحة للإعلان رسميا عن اتجاههم للعنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام النجار، الباحث فى شئون الحركات الاسلامية، على ضرورة أن يكون هناك حرص شديد في التعامل مع مختلف عناصر جماعة الإخوان حتى أولئك الذين يظهرون خطابا براجماتيًا أو أولئك الذين يزعمون ظاهريًا أنهم يؤثرون السلامة ولن يعودوا للمواجهة .

وأضاف الباحث الإسلامى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجميع من قواعد الإخوان يحمل فكر التنظيم وينتظر فرصة سانحة مقبلة، ولذا يظل تنظيم الإخوان خطيرًا جدًا في مختلف أطواره حتى في حال ضعفه وانقساماته.

وأشار الباحث الإسلامى، إلى أن فى الحال التي ينفتح التنظيم المغلق على مسارات مختلفة منها العنيف بشكل مباشر ومنها العنيف الخفي ومنها الخلايا النائمة المتربصة.

كان عمرو عبد الحافظ قائد مراجعات الإخوان داخل السجون، كشف عن اتجاه العديد من عناصر التنظيم فى السجن نحو المنهج الداعشى.