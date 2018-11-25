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سياسي جزائري: زيارة محمد بن سلمان لا تخدم صورة بلدنا

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أكد رئيس حركة "مجتمع السلم" ​الجزائر​ية عبد الرزاق مقري، خلال حديث صحفي، أن "الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى الجزائر خلال هذه المرحلة لا تخدم صورتها عربيا ودوليا".

ولفت إلى أن "زيارة ولي العهد السعودي هي استجابة للرئيس الأميركي ل​دونالد ترامب​ بخفض أسعار البترول وهو يعلم أن هذا يضر بالجزائر" .

واعتبر مقري أن "هو بهذه الزيارة ربما يسعى لطمأنة الجزائر، وربما يطمع في أن يجعلها جمهورية أرز تعيش على المساعدات، لكن نحن نثق في نخوة الجزائريين بانهم لن يقبلوا أن تتحول بلادهم إلى بلد طماع"، مشيراً إلى أن "جولة ولي العهد السعودي في المنطقة هدفها ستر نفسه".

ولفت إلى أنه "وصل الحد اليوم في ​​ إلى القتل الجماعي في ​اليمن​ وسجن كل واحد يقول كلمة حتى ولو كانت لطيفة في حق ولي العهد، هناك أعداد هائلة من المهددين والسجناء والقتلى وآخرها قضية الصحفي السعودي ​جمال ​ كما تعلمون".

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