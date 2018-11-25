ماي في رسالة للبريطانيين: اتفاق البريكست هو لمستقبل أكثر إشراقًا

وجّهت رئيسة الوزراء البريطانيّة ​تيريزا ماي​ "رسالة إلى الأمّة" وعدت فيها بأن تعمل "بكلّ ما أوتيت من قوّة" من أجل اتّفاقها المتعلّق ب​بريكست​، وذلك بمجرّد أن يُوافق عليه قادة الاتّحاد الأوروبي.

ولفتت ماي في رسالتها الى أن "الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه سيحترم نتيجة استفتاء العام 2016 والذي اختار 52 في المئة من المشاركين فيه أن يخرجوا من الاتّحاد الأوروبي"، مشيرة الى أن "الاتّفاق سيُتيح لحظةً من التجدّد والمصالحة"، معتبرةً أنه "سيكون اتفاقًا في صالحنا الوطني، يعمل من أجل كامل بلادنا وجميع سكّانها، سواء صوَّتم للخروج أو البقاء" في الاتحاد.

وأضافت ماي "إنّه اتفاق لمستقبل أكثر إشراقًا يُتيح لنا اغتنام الفرص أمامنا"، مذكرة بأنّ "​المملكة المتّحدة​ ستخرج من الاتّحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من آذار المقبل"، حاضّةً البريطانيين على دعم هذا الاتّفاق، وقائلةً إنّ "البرلمان ستكون لديه الفرصة لفعل ذلك خلال بضعة أسابيع من خلال تصويت مهمّ".