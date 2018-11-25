البستاني: "رئيس الجمهورية بي الوطن ووحده أم الصبي وليس هذا أو ذاك"

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​فريد البستاني​ إلى أن "الأنظار شاخصة إلى فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وحركته السياسية الهادفة إلى إنقاذ الوطن من محنته نحن على ثقة أن الرئيس وحده أم الصبي وليس هذا أو ذاك"، مضيفا :"مرة أخرى يبرهن فخامة الرئيس أنه ليس فقط بي الكل ولكنه بي الوطن. ونحن كلنا إيمان أنه سيحمي لبنان من كل الذين يحاولون النيل من استقراره السياسي".

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