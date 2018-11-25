لفتت مصادر مطلعة على "موقف رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إنه أبدى استياءه بدوره من مسايرة وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لـ"حزب الله"، لاعتباره ذلك تراجعا عن تضامن ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ معه في رفضه تمثيل النواب الستة الحلفاء للحزب".

شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة:الحريري استاء من مسايرة باسيل لحزب الله واعتبره تراجعا عن تضامن عون معه على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .