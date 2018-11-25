الحياة: الرئيس عون يرى ان الظروف حرجة وتتطلب تنازلات من فريقي الازمة

لاحظت مصادر مواكبة لموقف ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ عبر "​الحياة​" أنه "بموازاة امتعاضه من تعطيل "​حزب الله​" ولادة ​الحكومة​ بات يرى أن الظروف الحرجة تتطلب تنازلات من فريقي الأزمة معتبرا أنه قدم تنازلات خلال الأشهر الماضية خلال السعي إلى مخارج لعقدة تمثيل "​القوات اللبنانية​" بحيث يفترض بالآخرين أن يقوموا يقتدوا به ومنهم رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​"، ولم تستبعد أن "يكون هذا ما قصده بالأمس حين تحدث عن "أم الصبي"، بينما الحريري يعتقد بدوره أنه قدم تضحيات و"لن يدفع الفاتورة مرتين" كما قال".

ورأت المصادر أن "قيام الحكومة في ظل المواقف المعلنة بات في سبات عميق من غير المعروف متى سينتهي"، مضيفة: "يخشى العديد من الأوساط من أن يفاقم الوضع سوءاً، ويعيد العلاقة بين "​تيار المستقبل​" وبين "حزب الله" وحلفائه إلى سجال حول المسؤولية عن التعطيل".