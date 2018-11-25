رأى بعض زوار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لـ"الحياة" أنه "على رغم أن رئيس "​التيار الوطني الحر​" الوزير ​جبران باسيل​ ساير "​حزب الله​" في تحركه خلال الأسبوعين الماضيين، لأنه اعترف بحق النواب الستة في أن يتمثلوا في ​الحكومة​، فإن ما يعزز امتعاض رئيس الجمهورية ميشال عون أيضا أن اللقاء الذي عقده مع رئيس البرلمان ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في القصر الرئاسي على هامش استقبالات التهاني ب​عيد الاستقلال​ لم تصل إلى أي نتيجة".

شكرا لقرائتكم خبر عن زوار عون للحياة: رئيس الجمهورية ممتعض لأن لقاءه والحريري وبري الاخير لم يصل لنتيجة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .