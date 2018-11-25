"الجنايات" تصدر الحكم في إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة 8 متهمين بـ"أحداث مدينة نصر".

ومن المقرر أن تعقد المحاكمة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي عبد الله المنوفي، وخالد نصار بسكرتارية أيمن القاضي.

كانت محكمة النقض، قررت إعادة محاكمة 30 متهمًا بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في أحدث العنف التي وقعت في 28 ديسمبر 2013، في اتهامهم بالاشتراك مع آخرين في تجمهر مؤْلف من أكثر 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر.