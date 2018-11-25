شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية البرلمان تطالب التموين بالرقابة على الأسواق فى "البلاك فراى داى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أداء وزارة التموين فى مواجهة الأسعار الوهمية التى تعلن عنها مراكز الأسواق والمحلات أثناء ما يمسى بــ"البلاك فرايداى" مشيرا إلى أن وزارة التموين أصدرت قرارات كثيرة فى مطلع عام 2017 و2018 بخصوص الرقابة على الأسواق ولم يتم تنفيذها حتى الآن.

وأضاف الجوهرى فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أن الحكومة أعطت مسئولية الرقابة على جهاز حماية المستهلك إلى وزارة التموين وبالتالى إن قصرت وزارة التموين عن دورها فلا يمكن ان يؤدى جهاز حماية المستهلك دوره فحتى الآن لا يوجد حديث لوزارة التموين سوى عن البطاقات التموينية فقط أما دورها الرقابى فغائب تماما.

وأوضح الجوهرى أن البرلمان أصدر قانون جهاز حماية المستهلك إلا أن الحكومة حتى الآن لم تصدر اللائحة التنفيذية للقانون وبالتالى لم يتم تفعيل القانون حتى الآن هذا بالإضافة إلى انه لا يوجد جهاز إدارى لجهاز حماية المستهلك.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه جهاز حماية المستهلك، المواطنين من العروض الوهمية التى يعلن عنها البعض فيما يسمى " البلاك فريداى"، مطالبا بالتأكد من سعر المنتجات قبل وبعض العرض لعدم خداعهم بعروض على عكس الحقيقة، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات بالجهاز لمتابعة شكاوى المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وضبط اى شخص يحاول التلاعب فى الأسعار او جودة المنتجات.