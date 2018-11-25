لفتت مصادر سياسية مطلعة على موقف ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ من اشتراط "​حزب الله​" تمثيل "اللقاء التشاوري" للنواب ​السنة​ الستة الحلفاء له لـ"الحياة" الى إنه "ما زال على امتعاضه من تعطيل موقف الحزب هذا لولادة ​الحكومة​، خصوصا أنه يجهض بذلك الآمال بانطلاقة مرحلة تفعيل الإصلاح ومعالجة الملف الاقتصادي التي بشر بها الرئيس عون، تحقيقا للوعود التي عوّل على أن تتولى "حكومة العهد الأولى" تنفيذها"، موضحة أن "من يلتقي عون يخرج بانطباع بأنه ما زال منزعجا من شرط "حزب الله".

شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة: عون ما زال منزعجا من شرط حزب الله توزير أحد النواب السنة الستة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .