مصادر الحريري للشرق الأوسط: لن ينصاع للضغوط ومتمسك بصلاحياته في التأليف

سألت مصادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، "إذا كان "حزب الله" يؤكد أن لا بديل بالنسبة إليه عن الحريري في رئاسة الحكومة، لماذا إذن يضعون العقد أمام مهمته؟"، معتبرة أن "حزب الله يحاول عبر هذا الأمر تطويع الحريري وفرض شروطه عليه".
ووضعت المصادر المعلومات المتداولة عن بدء البحث عن بديل في خانة الضغط عليه، وهو ما يرفضه "تيار المستقبل" ورئيسه، مضيفة: "إذا كان لديهم البديل فليأتوا به".
وأكدت مصادر الحريري أنه "لن ينصاع للضغوط ومتمسّك بصلاحياته في تأليف الحكومة وبموقفه الرافض لتمثيل سُنة 8 آذار، وهي العقدة الورقة التي لعبوها بعدما كانت الحكومة قاب قوسين من التشكيل".
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