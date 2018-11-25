مصادر "حزب الله" للشرق الأوسط: البحث عن بديل للحريري غير مطروح إطلاقا

أكدت مصادر مطّلعة على موقف "​حزب الله​" عبر صحيفة "الشرق الأوسط" أنه "لا بديل بالنسبة إليه عن ​سعد الحريري​ في ​رئاسة الحكومة​ لكنّه في الوقت عينه يتمسّك بتمثيل حلفائه السنة".

وترمي المصادر مسؤولية التهديد بالبحث عن بديل، على ما وصفتهم بـ"الآخرين" وليس "حزب الله"، مشددة على أن "التسوية التي توصل إليها الأفرقاء عام 2016 وأدّت إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة بعلم ورضا الحزب ومن ثم إجراء ​الانتخابات النيابية​، لا تزال قائمة ومعمولاً بها، والبحث عن بديل للحريري غير مطروح إطلاقاً، وكل ما يتم تداوله حول هذا الموضوع هي شائعات مصدرها آخرون في محاولة للضغط، وفي ظل إدراك الجميع أنه في حال اعتذر لن يكون من السّهل إيجاد البديل أو تشكيل حكومة".

وكشفت المصادر أن المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل، قال للحريري، خلال آخر لقاء بينهما: "موقفنا لم يتغيّر، ومستمرون في دعمك لأن الناس تريدك، وأنت الحاصل على تكليف من قبل 112 نائباً، لكنّنا في الوقت عينه نطالب بتمثيل حلفائنا وفق ما أفرزته الانتخابات النيابية".

وردت على القول إن "الحزب بموقفه هذا لا يريد استقالة الحريري لأنه لا بديل عنه في الوقت الحالي لكنّه يريده ضعيفاً"، مشددة على أن "رئيس الحكومة لم ولن يكون ضعيفاً، وقوته في صلاحياته التي منحه إياها الدستور، و"حزب الله" حريص على تشكيل الحكومة، لكنّ الحريري الذي قَبِل توزير شخصية محسوبة على رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وأخرى محسوبة على الوزير السابق محمد الصفدي لا يريد أن يمنح وزيراً للقاء التشاوري لأنّ نوابه حلفاء لـ"حزب الله" وللنظام السوري".

وذكّرت المصادر بموقف أمين عام "حزب الله" الأخير الذي ترك نافذة مفتوحة عبر إعلانه وقوف الحزب خلف قرار النواب السُّنة الذين طلبوا موعداً للقاء الحريري ولن يحصلوا على رد بالقول: "فليتم اللقاء ومحاولة تخفيف المواقف المتشنّجة، وهي أمور قد تؤدي إلى تذليل عقبات تشكيل الحكومة".