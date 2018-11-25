اجتماع طارئ لـ"الصيادلة" لبحث إجراءات الجمعية العمومية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
يعقد مجلس نقابة الصيادلة، اليوم الأحد؛ اجتماعًا طارئاً؛ للوقوف على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها استعدادًا للجمعية العمومية العادية المزمع إقامتها يوم 30 نوفمبر الجاري.
كما يناقش المجلس النظر في تحمل نفقات عزاء الصيدلي أحمد طه، الذي قتل في السعودية الأسبوع الماضي، وشيع جثمانه أمس الجمعة.
ووجه الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، الدعوة لأعضاء المجلس لحضور الاجتماع الطارئ.
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