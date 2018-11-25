محمد اسماعيل - القاهرة - العريش- أ ش أ: قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بزيارة مفاجئة لمخازن الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى مدينة العريش، حيث قدم الشكر للعاملين. وأكد فتحى راشد وكيل وزارة التموين فى شمال سيناء أن الزيارة تمت بشكل مفاجىء لمخازن فرع شركة الجملة فى العريش. وأشار إلى أن المحافظ قد أبدى اعجابه بالنظافة ونظافة الفرع، وتقديره لكل العاملين لالتزامهم بالعمل.

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يقوم بزيارة مفاجئة لمخازن شركة الجملة في العريش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .