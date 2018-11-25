ترامب: لن نسمح بدخول المهاجرين.. وسنغلق الحدود الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المهاجرين الذين ينتظرون عند الحدود الجنوبية للبلاد في المكسيك لن يسمح لهم بدخول الولايات المتحدة حتى يتم الانتهاء من تقييم طلباتهم المتعلقة باللجوء من قبل القضاء، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية عن مناقشات بين البلدين.

وأضاف ترامب، في عدد من التغريدات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،: "لن يُسمح للمهاجرين على الحدود الجنوبية بالدخول إلى الولايات المتحدة إلا بعد الموافقة على طلباتهم بشكل فردي في محكمة".

وأضاف: "الكل سيبقى في المكسيك. إذا أصبح الأمر ضروريًا لأي سبب من الأسباب، فسوف نغلق حدودنا الجنوبية".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد ذكرت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة حصلت على دعم المكسيك بشأن خطة أطلق عليها اسم "البقاء في المكسيك" نقلا عن مسؤولين مكسيكيين وأعضاء بارزين في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب اندرو مانويل لوبيز أوبرادور.