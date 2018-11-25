شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب الحكومة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد سعد بدراوى عضو مجلس النواب، أن هناك حالة كبيرة من الفوضى داخل الأسواق فى مصر فلا توجد محددات أو معايير واضحة للأسعار فى مصر وكل القرارات الوزارية التى تخرج فى هذا الصدد يتم التراجع عنها وعدم تنفيذها مما يشكل أزمة كبيرة.

وأضاف بدراوى فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أن وزارة التموين لا تقوم بدورها فى ضبط الأسعار وخصوصا فيما يتعلق بالبلاك فرايداى حيث توجد تخفيضات وهمية وحينما أعلنت وزارة التموين عن إلزام التجار بوضع الأسعار على السلع تراجعت عن القرار ولم تنفذه.

وأشار بدراوى إلى أن كثيرا من المواطنين يعانون حاليا من فوضى الأسعار فى الوقت نفسه فإن اللائحة التنفيذية لكثير من القوانين لا تصدر إلى بعد إصدار القانون بستة أشهر فمثلا قانون جهاز حماية المستهلك لم تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية الخاصة به حتى الآن رغم أن الحكومة عليها أن تعد اللائحة التنفيذية للإصدار لتكون جاهزة بعد إصدار القانون من البرلمان مباشرة.