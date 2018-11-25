ترند الموجز| تأجيل نهائي القرن ليوم الأحد .. وطلب إحاطة لوزير الزراعة حول حقيقة تصدير الكلاب والقطط .. اقتصادية البرلمان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين .. أول ظهور للفنان فاروق الفيشاوي بعد خضوعه لعلاج السرطان

رضا علي

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، تأجيل نهائي القرن ليوم الأحد ..طلب إحاطة لوزير الزراعة حول حقيقة تصدير الكلاب والقطط ..اقتصادية البرلمان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين ..أول ظهور للفنان فاروق الفيشاوي بعد خضوعه لعلاج السرطان .

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:

بعد تأجيله ... تعرف على الموعد الجديد لنهائي القرن

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “كومينبول” تأجيل نهائي القرن ليوم الأحد الساعة 10م بتوقيت القاهرة بعدما تم تأجيله أكثر من مرة بعد أحداث الشغب التي شهدتها المباراة قبل البداية بساعات .

كانت جماهير ريفربليت قد هاجمت حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب "المونيمونتال"، مما تسبب فى تعرض عدد من لاعبي فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.

كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لكل فريق على ملعب ”لا بومبونيرا”، مما ينذر بمباراة نارية في الإياب التي ستقام بمعقل نادي ريفر بلايت ملعب المونيمونتال . ( رابط الخبر )

برلمانية: طلب إحاطة لوزير الزراعة حول حقيقة تصدير الكلاب والقطط

أكدت الدكتورة منى منير، عضو مجلس النواب، أن الأديان السماوية تقف ضد تصدير الحيوانات والإساءة لها، موضحة أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الزراعة حول تصدير الكلاب للخارج أضرت بالسياحة المصرية دوليا.

وقالت النائبة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، إن تصريحات المتحدث باسم الوزارة حول تصدير الكلاب أصابتها بالصدمة، موضحة أنها ستتقدم بطلب احاطة لوزير الزراعة لتفسير وكشف حقيقة تصدير القطط والكلاب للخارج حتى لو كان الهدف منه للحراسة أو للتكاثر.

وأضافت أن ما تم تداوله من تصريحات للمتحدث باسم وزارة الزراعة انتهزتها وسائل الإعلام المضادة في تشويه صورة مصر في الخارج. ( رابط الخبر )

فيديو.. اقتصادية البرلمان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار البنزين

قال عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هبوط أسعار البترول عالميا يصب في صالحنا لأننا من الاقتصاديات الناشئة التي تعاني من ارتفاع سعر الوقود.



وطالب "الجوهري" خلال مداخلة هاتفيةببرنامج "صح النوم" على فضائية "LTC " مساء اليوم، الدولة بتخزين المواد البترولية لحماية المواطنين من زيادة أسعار المواد النفطية خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن من حقنا



أن نتفاءل لأن الانخفاض سيوفر لنا مليارات الدولارات وبالتالي لا ضرورة لرفع أسعار البنزين بل من الوارد خفضها.

وتابع: "الحكومة ترفع أسعار المواد البترولية عندما يرتفع سعر النفط، ولكن عندما ينخفض لا نسمع صوتها ولكن يجب تثبيت الأسعار وعمل مخزون استراتيجى من المواد البترولية". ( رابط الخبر )

أول صور للفنان فاروق الفيشاوي بعد خضوعه لعلاج السرطان

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، صورتها برفقة الفنان فاروق الفيشاوي من ضمنهم الفنان سامح السريطي ولفيف من الفنانين المقربين منهم، على صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير "انستجرام".

وظهر الفنان فاروق الفيشاوي بعد خضوعة للعلاج من مرض السرطان، برفقة العديد من الفنانين منهم الفنانة دنيا عبد العزيز وسامح السريطي، وكمال أبو رية وهاني مهنى.

يشار إلى أن النجم فاروق الفيشاوى،

كان قد أعلن مرضه بالسرطان خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وأشار إلى أنه علم بحقيقة إصابته بمرض السرطان منذ أقل من شهرين، بعدما أخبره طبيبه المعالج بذلك، عقب إجرائه عدة تحاليل وكشوفات طبية طلبت منه. ( رابط الخبر )