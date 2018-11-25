تسريبات تكشف تصميم ومواصفات هاتف هواوي "P Smart 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري: كشفت تسريبات تقنية عن تصميم ومواصفات هاتف شركة هواوي القادم "P Smart 2019". ووفق ما ذكر موقع "winfuture.de"، سيأتي الهاتف بشاشة "6.2 بوصة" وبدقة FHD، مع نتوء على شكل قطرة الماء، وسيعمل بنظام "أندرويد 9.0"، وبمعالج "كيرين 710". كما يتضمن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي "4 جيجابايت"، وذاكرة تخزين داخلية "64 جيجابايت"، مع إمكانية زيادتها عبر بطاقات التخزين الخارجية . كما يوجد كاميرتين من الخلف بدقة "13 و2 ميجابكسل"، وكاميرا امامية بدقة "24 ميجابكسل". كما يعمل الهاتف ببطارية بحجم 3400 مللي/امبير. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الهاتف 280 دولار.

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