"كاسبرسكي لاب" تقدم نصائح للبقاء في أمان أثناء التسوق الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

كشفت دراسة أجرتها شركة كاسبرسكي لاب عن 9.2 مليون محاولة هجوم إلكتروني حدثت إلى نهاية الربع الثالث من العام 2018.

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء الروسية"سبوتنيك"، أظهرت الأبحاث الجديدة التي أجرتها الشركة أن الاستهداف شمل متسوقين من علامات تجارية استهلاكية شعبية على الإنترنت، ومحاولات لسرقة بيانات اعتماد الدخول وغيرها من المعلومات المتبادلة عبر هذه المواقع، التي بدأ نشاطها بالازدياد مع بدء موسم التسوق السنوي الكبير للعطلات والأعياد.

واستهدفت الهجمات متسوقين عبر الإنترنت في إيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا وفي عدد من الأسواق الناشئة.

وقدمت "كاسبرسكي لاب" نصائح للبقاء في أمان أثناء التسوق الإلكتروني:

- اعتماد حل أمني قوي ومحدث أمر ضروري لجميع الأجهزة المستخدمة في التسوق عبر الإنترنت.

- تجنب شراء أي شيء عبر الإنترنت من مواقع لا تبدو آمنة أو تشبه نسخة غير مكتملة من موقع ويب موثوق لعلامة تجارية معروفة.

- عدم الضغط على روابط غير معروفة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل في شبكات التواصل الاجتماعية، حتى تلك الواردة من أشخاص معروفين، ما لم تكن الرسالة منتظرة.