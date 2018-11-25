اليوم.. استئناف المتهمين في قضية "أطفال المريوطية" على حبسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة مستأنف جنوب الجيزة، اليوم الأحد، استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية" على حكم حبسهم 3 سنوات لكلٍا منهما.

من المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد حجاج وعضوية المستشارين كريم طاهر ومصطفى أبوالدهب.

وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية، قضت بحبس كل من المتهمة الأولى والثانية "أماني دبدوب" و"سهى عبده" 3 سنوات، وحبس المتهم الثالث "محمد إبراهيم" زوج المتهمة الأولى سنة.

وكانت الأجهزة الأمنية، ضبطت مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية الطالبية.

وأحالت النيابة العامة، 3 متهمين بينهم سيدتين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت لهم ارتكاب جرائم الإهمال الذي تسبب في وفاة الأطفال، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.