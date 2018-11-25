تقارير تكشف عن سعر هاتف سامسونج القابل للطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة سامسونج الكورية الجنوبية ستطرح هاتفها القابل للطي قريبًا.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، لم تقرر "سامسونج" بعد الاسم الذي ستطلقه على هاتفها المرتقب، حيث ما تزال حائرة بين "جالكسي F" و"جالكسي X" و"جالكسي فليكس".

ويتوقع أن يأتي الهاتف بعدة نسخ، على أن يبلغ سعر أغلاها 2570 دولار أمريكي.

وعرضت "سامسونج" مؤخرا خلال مؤتمر خاص بالمطورين، ولأول مرة، جهازها الذكي القابل للطي بالاعتماد على تقنية "إنفينيتي فليكس".

ووفق ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، نقلا عن وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الهاتف الجديد سيطرح في الأسواق بشهر مارس من العام المقبل.

ويتحول الجهاز من كمبيوتر لوحي إلى هاتف، عبر طي شاشتيه إلى الداخل والخارج.

ومن المتوقع أن يعتمد جهاز "سامسونج" القابل للطي على نظام "آندرويد"، خاصة أن شركة "جوجل" أعلنت أن نظام التشغيل الخاص بها سيتوافق مع هذه الأنواع من الهواتف الذكية.