كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. وفد من "فتح" يصل القاهرة لاستكمال مشاورات المصالحة الفلسطينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح، منير الجاغوب، في بيان صحفي، إن وفدًا من حركة فتح سيضم عضوي اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد وحسين الشيخ ومدير المخابرات العامة ماجد فرج، سيتوجه اليوم إلى القاهرة لاستكمال الحوار مع الأشقاء في مصر.
وكان وفد عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قد غادر، الأربعاء الماضي، قطاع غزة، عبر معبر رفح الحدودي، لاستكمال مشاورات "المصالحة والتهدئة" بدعوة من القيادة المصرية.
وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح مكتوب له، إن الوفد برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي: موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى.
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