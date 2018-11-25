بيجيدي الشرق يدعو لمؤازة معتلقي حراك جرادة لضمان محاكمة عادلة

دعت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها، المنظمات الحقوقية والنقابية، ومنظمات المجتمع المدني لمزيد من التعاون، في مؤازرة المتابعين والمعتقلين على خلفيات احتجاجات إقليم جرادة.
وأوصى البلاغ الذي توصل موقع “اليوم24″، بنسخة منه: “محامي حزب العدالة والتنمية، المكلفين بالمؤازرة، بمواصلة مهامهم النضالية في المستويات الابتدائية والاستئنافية، لتوفير شروط المحاكمة العادلة والمنصفة”.
وأكدت الهيئة الحزبية، على ضرورة متابعة تنزيل حصة المشاريع الكبرى المبرمجة خلال هذه السنة في الجهة الشرقية.
وثمّنت في السياق نفسه، مبادرة الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، المتمثلة في التواصل مع الأحزاب بالقطر الجزائري الشقيق، بما يخدم مصالح الشعبين المغربي والجزائري.
وأبرزت في ذات البلاغ، أنها ستعمل على المساهمة في تجسير وتقوية القنوات بين الهيئات السياسية والمدنية في البلدين.
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