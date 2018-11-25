“لم يبق إلا أكل التراب”.. صرخة معلم لم يتلق أجره منذ 15 شهر وزملاؤه يستعدون للاحتجاج

طفحت مأساة جديدة في أسرة التعليم مجدداً، حيث أعلن معلمٌ للغة الفرنسية، عن عيشه في ظروف مأساوية، نتيجة عدم تلقيه لأجرته لمدة 15 شهر كاملةً.

وأوضح الركراكي دكداك، في تصريح لـ “اليوم24″، أنه يدرس كلاً من مستويات الثالث والرابع والخامس والسادس إبتدائي، بجماعة تانديت بإقليم بولمان، ولم يتلق أجره منذ سنة ونصف.

وأبرز أنه يبعد عن أسرته بـ 300 كلم، ويكتري بيتا رفقة زوجته، بالإضافة إلى مصاريف المعيشية، والوسائل البيداغوجية والمساعدة على التدريس، وشراء أقلام وتزيين قسم الدراسة.

وأكد في حديثه للموقع، أنه كل يوم يتصل بمسؤوليه لعله يجد منهم خبراً مفرحاً، إلا أنهم في كل مرة يخبرونه بأن المراقب المالي لم يوقع ملفه بعد، حتى يتسلم منه مستحقاته.

ووجه الركراكي، رسالة مؤثرة لزملائه على الانترنيت، وقال فيها: “الأساتذة الكرام لم يتبقى إلا أكل التراب، 15 شهر بدون أي درهم، ألا يحزنكم أمرنا فنحن نعاني”.

وأضاف: “أرجوكم لا تتركونا لوحدنا، فقد كنت دائما حاضرا في جميع المحطات النضالية حين كانت الإمكانيات تسمح، لكن اليوم علي ضغوط كبيرة و أنا أموت ببطئ”.

وأردف في السياق نفسه: “لا أريد مساعدات أو تبرعات، أريد مستحقاتي فقط لأنه لا يمكن جمع تبرعات لجميع المتضررين.. ادعمونا حتى نحصل على أموالنا أنا وباقي الأساتذة المتضررين”.

وأعلن عددٌ من الأساتذة بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي، عن عزمهم على الاحتجاج، للنتديد بالحيف الذي يطال زملائهم الذين لم يتلقوا مستحقاتهم لأشهر طويلة، وللمطالبة بتحسين أوضاع الأساتذة.