نجل أربكان يبدأ رحلة مواجهة أردوغان بتأسيس حزب "الفضيلة الجديد"

أعلن فاتح أربكان، نجل الزعيم التاريخي للحركة الإسلامية في تركيا نجم الدين أربكان، عن تأسيس حزب جديد، يتوقع أن يأخذ من شعبية حزب "العدالة والتنمية" الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويكرر أردوغان وقيادات حزبه دائمًا أنهم امتداد لأفكار أربكان، غير أنَّ نجل الأخير وضع، الجمعة، نهاية قاطعة لهذه التصريحات؛ حيث ذكر أنَّ حزبه (الفضيلة الجديد) سيكون البديل الموثوق للحكومة الحالية.

وقال أربكان الابن، في تصريح صحفي أدلى به بعد أداء صلاة الجمعة بمسجد "الحاج بيرم ولي" بالعاصمة أنقرة: "لقد حان الوقت، وأنا أعطي من هنا بشارة تأسيس حزب الرفاه الجديد، بعد طول انتظار". على ما نقلت وسائل إعلام تركية عنه.

وتابع: "نحن في حزب الرفاه الجديد، لم نأتِ من أجل العراك أو الصراع أو معاقبة أحد أو تدمير شيء".

وأشار أربكان إلى أنهم اتخذوا خطوة تاريخية من أجل العالم الإسلامي والشعب التركي، معتبرًا أنَّ هذه الخطوة تعدّ نقطة تحوّل سيسطّرها التاريخ.

وتابع قائلًا: "اليوم نعطي خبرًا سارًّا لأبناء شعب بلادنا بأن فترة العجز واليأس وعدم وجود البدائل قد انتهت".

وتأسس حزب الرفاه عام 1983، وتولى نجم الدين أربكان رئاسته في 1987، وتمكّن الحزب من الدخول للبرلمان في انتخابات 1991، كما أنَّه فاز بغالبية المقاعد بانتخابات 1995.

وفي 1998، أغلقت المحكمة الدستورية في تركيا، حزب الرفاه بدعوى "أنشطته المعارضة لأسس الجمهورية العلمانية".