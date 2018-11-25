شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود دار الإفتاء فى التحرك خارجيا لنشر صحيح الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة داليا يوسف ، عضو مجلس النواب بلجنة العلاقات الخارجية ، أن الفترة الأخيرة شهدت جهودا عديدة لدار الإفتاء والمؤسسات الدينية للعمل بالخارج لمواجهة المفاهيم الدينية الخاطئة المنتشرة بالخارج والتى تجعل الإرهاب مرتبط بالإسلام لدى أذهان الغرب ، والعمل على تجديد الخطاب الدينى .

وأشارت عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"الخليج 365 " ، إلى أن دار الافتاء وضعت خطة واضحه للعمل بالخارج من بينها مؤتمرات مكثفة لصحيح الدين ، وأيضا برنامج لإعادة تأهيل وتدريب الأئمه فى أوروبا وإفريقيا وتم بالفعل تدريب 60 إماما ، بجانب إصدار مجلة الكترونيه "inside " شهرية ترد على الأفكار المغلوطة المنشورة فى مجلة "دابق" لـ"داعش وتترجم بـ 12 لغة ، وحساب لدار الافتاء على مواقع الإفتاء يرد بشكل فورى على هذه الاتهامات.

ولفتت عضو مجلس النواب، أن وزارة الاوقاف قامت بتفعيل خط ساخن 24 ساعه بـ 12 لغة ترد على أى إفتاء فى جميع انحاء العالم ، بجانب تدشين برنامج لغه يعمل على تعليم الأئمه اللغات للتمكن من السفر للخارج ونشر صحيح الدين.