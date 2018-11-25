مصرع شاب "بنجلاديشي الجنسية" بعد سقوطه من الطابق السابع في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقي شاب "بنجلاديشي" الجنسية مصرعه اليوم الأحد، إثر سقوطه من الطابق السابع بأبراج بروتكس في نطاق حي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

وأفاد محضر الشرطة، بأن الشاب يدعى "سيفول إسلام" 28 عاما ووصل مستشفى الحميات جثة هامدة لشاب بنجلاديشي الجنسية، ويعمل بمصنع للملابس الجاهزة بالاستثمار بعدما سقط من الدور السابع.

وجرى التحفظ على الجثة بالمشرحة، وتتولى النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.