العالم في صور: الاضطرابات في فرنسا تثير مخاوف ماكرون.. واسبانيا تقيم معرضًا للكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصراوي: رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث السبت، من تزايد حدة الاضطرابات في فرنسا، على خلفية إصابة العشرات، في اشتباكات مع قوات الأمن، وحتى إقامة اسبانيا معرضًا للكلاب، واستضافة المفوضية الأوربية لرئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

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