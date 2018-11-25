انطلاق فعاليات منتدى "موردي الصناعة النووية".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي:

تنظم هيئة المحطات النووية، برئاسة د. أمجد الوكيل، الأحد، منتدى بعنوان "موردي الصناعة النووية"، والذي يستمر حتى غدًا الإثنين، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بمشاركة شركتي روس أتوم الروسية وأتوم ستروي اكسبورت، ضمن آليات تنفيذ البرنامج النووي المصري الذي يتم تنفيذه بمنطقة الضبعة.

وكان "الوكيل" قد استقبل وفدا رفيع المستوى من عمد المدن النووية الروسية، منذ نحو أسبوعين، بهدف دعم وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والروسي، وعقد اجتماع بين أعضاء الوفد الروسي وقيادات هيئة المحطات النووية وعدد من ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة وممثلي محافظة مرسى مطروح، بهدف تبادل الخبرات في المجالات النووية المرتبطة بإقامة المحطة النووية بمدينة الضبعة، وتمت أيضا مناقشة ملف التقبل الجماهيري للمشروع.

ويستهدف المنتدى تعظيم فرصة الشركات الوطنية المصرية في أنشطة تنفيذ محطة الضبعة النووية، كما يضع تعريفات وتصورات للشركات المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بالمشروع، وكيفية تحقيق الإستراتيجية الوطنية التي تستهدف توطين التكنولوجيا الوطنية في مصر.