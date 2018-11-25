انت الان تتابع ميمي عبد الرازق يبكي على الهواء بعد إقالته من المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٦ ص

بكى ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على الهواء، خلال استضافته ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ولم يتمالك عبد الرازق، أعصابه في نهاية حديثه بشأن إقالته من تدريب النادي المصري، عقب أيام قليلة من تعيينه خلفًا لـ"حسام حسن" المدير الفني الحالي لبيراميدز، مؤكدًا أنه لن يتعامل مع مجلس إدارة النادي البورسعيدي من جديد في أي موقع حتى عام 2022، حيث تجرى انتخابات جديدة لمجلس إدارة النادي، كما أنه تحدث عن أسلوبه في التدريب.

وأشار عبد الرازق، إلى أنه يبتكر خلال مشواره مع الفرق المختلفة بصورة مفاجئة، موضحًا إنه يستطيع إخراج الوحدة التدريبية بشكل متميز، لافتًا أنه ناقش 50 رسالة دكتوراه و60 رسالة ماجيستير عبر تاريخه، مشيرًا إلى أنه يملك خبرة كبيرة في مجال التدريب.وشدد عبد الرازق، أن المصري لن يعود للعب مباريات الدوري المصري