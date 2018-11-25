الرئيس العراقي تجاهل زيارة قطر انحيازا للمقاطعة

كشفت مصادر عراقية أن الرئيس العراقي برهم صالح تحفظ على زيارة قطر خلال جولته الأسبوع الماضي، التي شملت الكويت والإمارات والسعودية والأردن في إشارة واضحة إلى تجاهلها.

وأوضحت المصادر في تصريحات صحفية أن صالح أبلغ وزير خارجية قطر محمد بن عبدالرحمن خلال زيارة الأخير لبغداد في 7 نوفمبر الجاري بأن الوقت غير مناسب لزيارة قطر في الوقت الحالي واكتفت بغداد بزيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأضافت المصادر أن الرئيس العراقي فضل عدم زيارة قطر، بسبب مواقف الدول الأربع المقاطعة لها، مشيرة إلى أن صالح يميل إلى موقف الدول الأربع المقاطعة لقطر، نظراً لدورها في دعم المليشيات الطائفية في المنطقة.

وكشفت المصادر أن وزير خارجية قطر طلب من العراق المشاركة في حلف اقترحته قطر للخروج من عزلتها، يجمع العراق، وإيران، والنظام السوري. لكن صالح رفض ذلك، مضيفة أن زيارة صالح لعدد من دول المنطقة، باستثناء قطر، توضح رفضه دخول العراق في اصطفافات إقليمية، ومحاولات قطر خلق محاور جديدة.