شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية البرلمان يتقدم بإقتراح لغلق المحال التجارية فى مواعيد محددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يسرى الأسيوطى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إنه تقدم باقتراح إلى البرلمان لغلق المحال التجارية فى توقيتات معينة واستثناء فقط محلات الأكل والصيدليات، مشيرا إلى أن هذا النظام مطبق فى جميع دول العالم.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب فى تصريحات لليوم السابع أنه لا يوجد دولة فى العالم يظل الكافيهات ومحلات البلايستيشن تعمل طوال 24 ساعة فهذا يساعد المواطنين على الخمول وبالتالى لا بد من قانون ينظم مواعيد العمل للمحلات التجارية.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه ينبغى ألا نعطى تصريح للمحلات التى تتسم بإزدواجية المنتج تصريح بالعمل 24 ساعة مثل أن يكون محل كافيه ويقدم أكلات فلا بد أن يكون محل للأكلات فقط.