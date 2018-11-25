فيديو.. «الزراعة»: نفحص طلبات مصدري الكلاب والقطط فقط.. ولسنا الجهة المصدرة

إيفون مدحت

كشف الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، حقيقة تصدير 4100 كلب وقطة، قائلًا إنه مثلما يتم استيراد الكلاب يمكن تصديرها، لكن ما تردد حول تصدير الوزارة للكلاب والقطط غير صحيح.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أمس السبت، أن الوزارة لا تستورد أو تصدر الكلاب، إنما تتخذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال الطلبات التي تتلقاها من المصدرين من خلال الكشف على الحيوانات المصدرة والتأكد من خلوها من الأمراض.

وأوضح متحدث «الزراعة»، أنه يتم فحص الكلاب من خلال...