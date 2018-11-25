التعليم العالي: مراكز الدروس الخصوصية دجالون يبيعون الوهم

عمرو ممدوح

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه يتم تنظيم حملات ضبطية قضائية متعددة، وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم مداهمة 151 كيانًا وهميًّا خلال الفترة الماضية، يدعون تبعيتهم لوزارة التعليم العالي.

ووجه عبد الغفار، خلال إجابته على أسئلة مبادرة «أنت تسأل والوزير يجيب» رسالة للطلاب بشأن الكيانات التعليمية الوهمية، ومراكز الدروس الخصوصية، قائلا: "يجب ألا ننساق وراء النصابين والدجالين، الذين يبيعون الوهم للطلاب تحت اسم شهادة أو دبلومة"، مطالبًا بتوخي الحذر، والرجوع لموقع...