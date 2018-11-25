برلمانية: طلب إحاطة لوزير الزراعة حول حقيقة تصدير الكلاب والقطط ... ( فيديو )

محمد الدمرداش

أكدت الدكتورة منى منير، عضو مجلس النواب، أن الأديان السماوية تقف ضد تصدير الحيوانات والإساءة لها، موضحة أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الزراعة حول تصدير الكلاب للخارج أضرت بالسياحة المصرية دوليا.

وقالت النائبة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، إن تصريحات المتحدث باسم الوزارة حول تصدير الكلاب أصابتها بالصدمة، موضحة أنها ستتقدم بطلب احاطة لوزير الزراعة لتفسير وكشف حقيقة تصدير القطط والكلاب للخارج حتى لو كان الهدف منه للحراسة أو للتكاثر.

وأضافت أن ما تم تداوله من تصريحات للمتحدث باسم وزارة الزراعة...