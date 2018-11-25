اليوم.. أولى جلسات طعن قيادات الإخوان في "أحداث بنى سويف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، اليوم الأحد، طعن محمد بديع مرشد جماعة الإخوان، وآخرين على أحكام المؤبد والسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث بنى سويف".

ومن المقرر نظر الطعن أمام دائرة الأحد "د".

وكانت قد قضت محكمة جنايات بنى سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة في سبتمبر من العام الماضي برئاسة المستشار أحمد إبراهيم محمد وعضوية المستشارين عماد سامى على ووائل أحمد عبد الله، بحضور أحمد عاصم رئيس النيابة وأمانة سر جمال أحمد مؤمن بالسجن المؤبد لـ 12 متهما غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ 77 متهما، وانقضاء الدعوى للمتهم سيد إبراهيم لوفاته، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقاري ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس من عام 2013 و شمل الحكم السجن المؤبد لمحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و3 آخرين.

وشملت القضية، قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية، وبرلمانيين سابقين، من بينهم نهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبدالرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.

وتضمن أمر إحالة المتهمين، تهم تتعلق بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وحيازة أسلحة وذخيرة وتخريب ممتلكات عامة للدولة.