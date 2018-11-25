محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي: أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، السبت، أن حق الاضراب والتظاهر في تونس مضمون، وأنه من الممكن ممارسة هذا الحق دون فوضى وعنف، وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن الولايات المتحدة تنظر إلى تنظيم "داعش" الإرهابي على أنه حليف لها في العمل على تغيير النظام في دمشق، فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، أن بلاده تعلم جيدا كيف تواجه النظام الإيراني، الذي وصفه بـ"القاتل"، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني.

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز التصريحات في 24 ساعة: إسرائيل تعلم كيف تدافع عن نفسها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .