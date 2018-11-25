إطلاق حملة "ضد التحرش الجنسي" بحضور منة شلبي.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مصراوي:

تستضيف وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأحد، إطلاق الحملة القومية ضد التحرش الجنسي، والتي أعلنها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع العديد من الشركاء.

ويدعم الحملة، كلا من المفوضية الأوروبية في مصر، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة الفرنسية للتنمية في مجال النقل والمواصلات.

ويشهد إطلاق الحملة، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، و الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار و التعاون الدولى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، وسفراء كل من دولة فرنسا والمانيا والاتحاد الأوروبى في مصر، وضيفي الشرف الفنان هانى عادل و الفنانة منة شلبى .