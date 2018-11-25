إصابة 13 إمرأة بينهما “حالة حرجة “، في حادث تصادم حافلة مع بوكس بمنطقة “تنقسي الجزيرة”

أصيبت 13 إمرأة، بينهما “حالة حرجة” في حادث سير مؤسف، يوم السبت، بمنطقة تنقسي الجزيرة، محلية الدبة شمالي السودان، وذلك نتيجة تصادم حافلة مع سيارة بوكس هايلكس، قرب الكيلو 40 بشارع كريمة ناوا ، قُبالة ابوعجاج بتنقسي الجزيرة، بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وتعود تفاصيل الحادث، أن الحافلة كانت تقل مجموعة نساء ، وفي طريق عودتهن من أداء واجب عزاء وقع الحادث ، وذلك عند دخول الحافلة من الشارع الترابي إلى شارع الاسفلت، ليصطدم بسيارة بوكس قادمة من مدينة الدبة.

و تم إسعاف المصابات إلى مستشفى الوفاق القطري بتنقسي، و الذي استنفر كامل طاقمه الطبي، وتمت الرعاية الطبية اللازمة لعدد 9 مصابات، و تحويل 4 اصابات الى الخرطوم بينها حالة واحدة “حرجة للغاية”، بينما أصبن الثلاث الأخريات بكسور في العظام.

ويشهد هذا الطريق الرابط بين “كريمة ناوا” بالضفة الشرقية، حوادث سير عديدة بسبب الكثبان الرملية التي تغطي بعض الأماكن بالطريق، والسرعة الزائدة للسائقين.

وكانت منطقة تنقسي الجزيرة، قد فجعت بحادث ٍمماثل في ديسمبر من العام الماضي، أودى بحياة أربعة أشخاص نتيجة إصطدام حافلتين ركاب وجهاً بوجه على ذات الطريق.

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)