لهذه الأسباب غاب العثماني عن تدشين البراق

أثار غياب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن حفل تدشين القطار فائق السرعة يوم الجمعة الماضي جدلا وسط نشطاء الفايسبوك.

«أخبار اليوم» سألت وتأكد لها أن غياب العثماني كان بسبب تكليفه باستقبال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي حضر حفل التدشين، وتوديعه بعد ذلك.

وقال مصدر مطلع إن العثماني كُلف باستقبال الرئيس ماكرون في مطار طنجة وتوصيله إلى القصر، حيث كان ينتظره الملك محمد السادس، وبعد ذلك غادر طنجة فورا باتجاه مدينة سلا في طائرة خاصة من أجل توديع ماكرون مرة أخرى.

وقد وصل العثماني إلى مطار سلا حيث تابع احتفالات تدشين انطلاق TGV عبر هاتفه المحمول، في انتظار وصول ماكرون الذي كان ملتزما بحفل خاص في بلاده بالمتوجين بجائزة غونكور الخاصة بالثانويات.