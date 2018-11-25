نظام الأسد يمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم بمخيم اليرموك

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:26 صباحًا, 25 نوفمبر 2018 م

المناطق - وكالات

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن قوات نظام الأسد وأجهزته الأمنية تواصل منع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم .

وأشارت المجموعة في بيان اليوم أن قوات النظام تمنع الأهالي الذين يدخلون إلى مخيم اليرموك لتفقّد منازلهم من البقاء والسكن فيه. كما يواصل جيش النظام وأجهزته الأمنيّة فرض شروط أمنيّة مشددة، على السكّان الراغبين بالدخول لتفقّد منازلهم، كشرط الحصول على موافقة أمنيّة مسبقة، تخوّل حاملها من الدخول لمدة ساعات محددة.

وأوضحت المجموعة أنّ المئات معظمهم من النساء، يصطفون يوميّاً بطوابير أمام مفرزة أمنيّة تابعة لنظام الأسد ، للحصول على تصريح دخول لتفقد منازلهم، ويتم منحهم تصريحاً مؤقّتاً، عقب إجراءات أمنيّة مشددة بحقهم، تشمل تحقيقاً واحتجازاً للأوراق الثبوتيّة يستعيدونها حين خروجهم، ويمنع الأهالي من المكوث في منازلهم التي ما تزال صالحة للسكن.