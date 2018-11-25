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شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصاري: مشاركة المرأة قياسية والان نبدء بالتفاصيل
هالة الأنصاري
هالة الأنصاري
وأضافت الأنصاري في مؤتمر صحفي عقدته صباح السبت بمناسبة الانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين أن هناك مشاركة ملحوظة من السيدات البحرينيات في التصويت منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع.
وأوضحت أن المجلس الأعلى للمرأة في إطار سعيه لدعم تجربة المرأة البحرينية، فقد أنشأ مركزاً للاستشارات لتقديم التوعية والنصيحة للمرشحات السيدات، وتم تقديم 120 استشارة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر الجاري.
وأكدت الأنصاري أن مملكة البحرين تشجع المواطنين من كلا الجنسين على المشاركة في صنع القرار الوطني، وإنجاح عملية الاقتراع في دورتها الجديدة، وذكرت من خلال حديثها بأن مشاركة المرأة البحرينية تشهد تزايدا ملحوظا في كافة قطاعات المجتمع وليست محصورة في جانب معين.
ومرت مشاركة المرأة البحرينية في العمل السياسي بعدة مراحل، كانت أولها مشاركتها في انتخاب الهيئة المحلية عام 1951.
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