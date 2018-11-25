ضبط شخصين يشتبه بتورطهما في الهجوم على القنصلية الصينية بكراتشي

ألقت السلطات الباكستانية القبض على اثنين من المشتبه بتورطهم في الهجوم على القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الباكستانية.

ونقل موقع "جيو نيوز" الإخباري الباكستاني، اليوم السبت، عن مصادر قولها إن فريقًا مشتركًا من الشرطة ووكالات إنفاذ القانون الباكستانية الأخرى، ألقى القبض على المشتبه بهما في كراتشي وشاه دابور.

وأشار الموقع إلى أنه يجري التحقيق مع المشتبه بهما في مكان لم يكشف النقاب عنه، كما لم يُعلَن عن هويتهما.

وكانت قوات الأمن الباكستانية قد أحبطت هجومًا أمس الجمعة على القنصلية الصينية في كراتشي؛ ما أسفر عن مقتل الإرهابيين الثلاثة منفذي المحاولة الفاشلة، والتحفظ على 9 قنابل يدوية على الأقل، ورصاصات كلاشنيكوف، وذخيرة ومتفجرات.

وأسفرت المحاولة أيضًا عن مقتل اثنين من رجال الشرطة الباكستانية، ومدنيين اثنين؛ هما رجل وابنه، بحسب ما أعلنته الشرطة بعد مراجعة المعلومات الأولية، كما أصيب أحد الحراس بإصابات خطيرة.

ووفقًا لمصادر، فإن أحد الإرهابيين يدعى رزاق، من سكان منطقة خاران، فيما يدعى الآخران أزال خان ماري ورئيس بالوش.

وأبلغت مصادر موقع "جيو" أن قائد حركة "جيش تحرير بالوشستان" هو مدبر الهجوم، وهو يتلقى العلاج حاليًّا في مستشفى "ماكس" بالعاصمة الهندية نيودلهي.