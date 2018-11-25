مقتل جندي أمريكي في أفغانستان

أكد بيان للمتحدث باسم القوات الدولية في أفغانستان، اليوم، مقتل جندي أمريكي.

وقال البيان إنه "طبقًا لسياسة وزارة الدفاع الأمريكية، لا يتم الكشف عن اسم أي جندي أمريكي يُقتل إلا بعد مرور 24 ساعة على إبلاغ أقرب المقربين له.

وتزايدت الهجمات على القوات الدولية من جانب عناصر من القوات الأفغانية في الأسابيع الأخيرة.

وكان جندي أمريكي قد قُتل وأُصيب آخر شرق البلاد أوائل هذا الشهر، فيما يبدو أنه هجوم من الداخل.

وفي الشهر الماضي، شنت حركة طالبان هجومًا على مجمع الحاكم بمدينة قندهار جنوب البلاد خلال اجتماع حضره قائد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) لكنه لم يصب بأذى.