ملك الأردن يأمر بإجلاء 4 جنود عراقيين مصابين

وجه رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية الفريق الركن محمود فريحات؛ قائدَ سلاح الجو الملكي بإرسال طائرة إجلاء طبي، لإسعاف ونقل 4 جنود عراقيين أصيبوا في انفجار عبوة ناسفة بالجانب العراقي من معبر الكرامة.

وأجلت الطائرة الأردنية -التي حلقت بتوجيهات عليا من الملك عبد الله الثاني- الجنود من المعبر الحدودي ونقلتهم إلى مدينة الحسين الطبية بعد إسعافهم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

واستقبل المصابين في مدينة الحسين الطبية المدير العام للخدمات الطبية اللواء الطبيب سعد جابر، والملحق العسكري العراقي في عمان، وعدد من أعضاء السفارة العراقية.

وقالت مصادر طبية إن إصابات بعضهم بالغة وخطيرة تصل إلى نزيف حاد وبتر في الساقين، مؤكدةً أن الفرق الطبية بكافة تخصصاتها قدمت الإسعافات اللازمة، وأحالت 3 جنود إلى غرف العمليات لإجراء كافة الجراحات اللازمة لهم، فيما يرقد الجندي الرابع في قسم الجراحة وحالته مستقرة.